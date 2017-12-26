В Твери при столкновении "Газели" и маршрутного такси пострадали 6 человек

БРЯНСК, 26 дек – РИА Новости. Шесть пассажиров маршрутного такси пострадали при столкновении пассажирского транспорта с автомобилем "Газель" в Твери, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

"ДТП произошло на улице Бориса Полевого в районе дома 2, корпус 1. "Газель" не предоставила преимущество маршрутному такси, которое совершало разворот и получило удар в боковую часть. Пострадали шесть человек, все пассажиры маршрутного такси", — заявила собеседница агентства.

По ее словам, все пострадавшие – взрослые люди, сначала они были доставлены с ушибами в ближайшее медучреждение, но после осмотра их отпустили домой, поскольку травмы не тяжелые.