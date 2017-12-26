Врач рассказал о состоянии трех пострадавших в ЧП с автобусом в Москве

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У троих пострадавших в ДТП у станции московского метро "Славянский бульвар", госпитализированных в НИИ имени Склифосовского, нет тяжелых переломов, сказал журналистам директор медучреждения Сергей Петриков.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у "Славянского бульвара" на западе Москвы – по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем". В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.

"В состоянии средней тяжести они находятся. Состояние стабильное, они полностью обследованы, установлены все возможные диагнозы, которые у них есть", — сказал Петриков.

Он отметил, что у пострадавших различные травмы, но "точно нет переломов серьёзных и серьезных повреждений внутренних органов тоже нет". Всех пациентов осмотрели главный хирург, анестезиолог, травматолог и психотерапевт департамента здравоохранения Москвы, добавил Петриков.

"Насколько нам известно, один из пациентов был пассажиром, двое — не пассажиры", — сказал директор НИИ имени Склифосовского.

Он отметил, пока нельзя сказать, сколько времени займет лечение, но пациенты в сознании, их уже навещали родственники.