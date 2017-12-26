В Подмосковье потушили пожар на фабрике балетной обуви

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пожар на фабрике балетной обуви в подмосковной Балашихе потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.

"Информация о пожаре в строении по адресу: город Балашиха, улица Советская, дом 36 поступила в 11:14. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пожар произошел на предприятии по производству балетных пуантов "Р-Класс". Привлекаемые силы и средства: 8 единиц техники, 29 человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован", — сказал начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что в ходе пожара спасено четыре человека, эвакуировано из фабричного комплекса более 400 человек.

По данным администрации округа, компания "Р-Класс" существует более 15 лет. В Балашихе на территории здания бывшей хлопкопрядильной фабрики она арендует около 3000 квадратных метров производственных и складских площадей. На предприятии работает около 100 человек. Компания выпускает профессиональную балетную обувь для солистов ведущих театров России.