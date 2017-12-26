В Тверской области более тысячи жителей остались без света

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Мокрый снег стал причиной обрыва проводов и отключения электроэнергии в населенных пунктах четырех районов Тверской области, без света остаются более 1,6 тысячи жителей, сообщает "Тверьэнерго".

По данным энергетиков, отключения коснулись Западнодвинского, Торопецкого, Андреапольского и Осташковского районов.

"Работа линий электропередачи восстанавливается и нарушается вновь сильной метелью. В настоящий момент отключена одна воздушная линия 35 кВ, две воздушных линии 10 кВ, 42 трансформаторные подстанции. По данным "Тверьэнерго", в зоне обесточивания находятся 1628 человек", — сообщают энергетики.

Восстановлением схемы подачи электроэнергии занимается усиленная группировка энергетиков МРСК "Центра" в количестве 137 бригад.

По информации "Тверьэнерго", в ближайшие несколько дней погода на территории региона не изменится. В тверском филиале МРСК "Центра" продолжает действовать особый режим работы.