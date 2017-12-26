Дело о наезде автобуса на толпу в Москве передали в Центральный аппарат СК

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Расследование дела о ДТП у метро "Славянский бульвар" в Москве передали в Центральный аппарат СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"К нему подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений", — отметила она.

Накануне рейсовый автобус "Мострансавто", следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, их уже опознали. Еще одиннадцать пострадали, девять из них остаются в больницах.

Водителя задержали, сейчас он находится в медучреждении. Причина госпитализации неизвестна. По его словам, автобус внезапно сам начал двигаться; он хотел остановиться, но тормоза не сработали. Однако эксперты группы "ГАЗ" (компания — производитель машины) предварительно установили, что водитель не пытался тормозить.

Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

После случившегося в столице проверили все автобусы "Мосгортранса" и работающих по госконтрактам частных перевозчиков.