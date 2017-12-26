В Воронеже завели дело на воспитательницу за избиение детей

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении воспитательницы одного из детских садов Воронежа, которая била, ставила в угол и оставляла без полдника маленьких воспитанников, сообщила во вторник прокуратура региона.

Жительница Железнодорожного района Воронежа обратилась в прокуратуру с заявлением о жестоком обращении с ее ребенком воспитателем в детском саду. Надзорное ведомство начало проверку обстоятельств.

"В ходе проверки установлено, что воспитатель детского сада… неоднократно применяла физическое наказание и оскорбления в отношении детей как метод воздействия на них, причиняла телесные повреждения одному из детей, наносила удары в область головы и тела, выгоняла в коридор в воспитательных целях, ставила в угол на длительное время, лишала полдника", — сообщает прокуратура.

По данным надзорного ведомства, воспитатель так же обращалась и с другими воспитанниками.

"По результатам проверки… отделом дознания ОП №1 УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя дошкольной образовательной организации по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", — информирует надзорное ведомство.

Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.