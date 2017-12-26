Специалисты оценят состояние частично рухнувшего дома под Иваново

БРЯНСК, 26 дек — РИА Новости. Специализированная организация оценит состояние пятиэтажного дома в Юрьевце Ивановской области, подъезд которого обрушился в минувшую пятницу, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Сейчас специализированная организация будет заниматься оценкой состояния дома, после которой будут сделаны выводы о техническом его состоянии, на основе чего уже будет принято решение", — сообщила собеседница агентства.

По данным МЧС, в Юрьевце в минувшую пятницу в 6.15 мск обрушилась внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома № 33а по улице Пушкина. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры, никто не пострадал. Обрушение произошло в два этапа: сначала рухнул угол дома, затем — межэтажные перекрытия.

Дом был обследован с помощью мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", по предварительным результатам технического исследования, дом является непригодным к проживанию. Однако, как уточнили в МЧС, для полного признания необходимо провести ряд дополнительных процедур.

В доме на момент обрушения находились 54 человека, детей не было. По данным пресс-службы, в пунктах временного размещения остаются 25 человек, остальные жильцы дома временно переселились к родственникам.