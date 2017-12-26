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Происшествия

Специалисты оценят состояние частично рухнувшего дома под Иваново

14:2326.12.2017
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© Фото : предоставлено ГУ МЧС по Ивановской областиРазбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017Разбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017
© Фото : предоставлено ГУ МЧС по Ивановской области

БРЯНСК, 26 дек — РИА Новости. Специализированная организация оценит состояние пятиэтажного дома в Юрьевце Ивановской области, подъезд которого обрушился в минувшую пятницу, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Разбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области
МЧС завершило разбор завалов на месте рухнувшего подъезда дома под Иваново

"Сейчас специализированная организация будет заниматься оценкой состояния дома, после которой будут сделаны выводы о техническом его состоянии, на основе чего уже будет принято решение", — сообщила собеседница агентства.

По данным МЧС, в Юрьевце в минувшую пятницу в 6.15 мск обрушилась внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома № 33а по улице Пушкина. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры, никто не пострадал. Обрушение произошло в два этапа: сначала рухнул угол дома, затем — межэтажные перекрытия.

Последствия обрушения части жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. 22 декабря 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Жильцов обрушившегося в Юрьевце дома спасла бдительность одного из них
Дом был обследован с помощью мобильно-диагностического комплекса "Стрела-П", по предварительным результатам технического исследования, дом является непригодным к проживанию. Однако, как уточнили в МЧС, для полного признания необходимо провести ряд дополнительных процедур.

В доме на момент обрушения находились 54 человека, детей не было. По данным пресс-службы, в пунктах временного размещения остаются 25 человек, остальные жильцы дома временно переселились к родственникам.

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© МЧС РФ
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения части дома в Юрьевце
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