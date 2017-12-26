Певица из Екатеринбурга получит компенсацию за падение на нее квадрокоптера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге постановил выплатить уральской певице Наталии Тапише (Мининой) 100 тысяч рублей в качестве компенсации за падение на нее квадрокоптера.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 25 января в екатеринбургском кинотеатре "Титаник Синема" на празднике в честь премьеры кинокартины "Притяжение", устроенном телеком-оператором "Дом.ru" ("ЭР-Телеком Холдинг"). Девушку задел квадрокоптер, доставлявший подарки гостям мероприятия, повредив ей кисть руки. В итоге пострадавшая обратилась в суд.

"Решение было вынесено 22 декабря. Иск удовлетворен частично", — сообщила во вторник РИА Новости представитель Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Наталия Тапиша уточнила РИА Новости, что по решению суда сумма компенсации превысила 100 тысяч рублей, в частности, компенсация морального вреда составила 30 тысяч рублей. По ее словам, решение суда вступит в силу 23 января, а до этого времени "Дом.ru" может подать апелляцию.

Юрист Яна Кремлева, представлявшая интересы пострадавшей, уточнила РИА Новости, что поданный в суд иск был гражданским, а размер компенсации морального вреда по решению инстанции был несколько снижен. Она добавила, что после нового года будет подан иск о возмещении юридических расходов.

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