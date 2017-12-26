Под Самарой столкнулись три легковушки и КамАз

На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа в Самарской области. 26 декабря 2017

На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа в Самарской области. 26 декабря 2017

САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали под Самарой после столкновения трёх легковых автомобилей и КамАЗа, сообщает ГУМВД по региону.

"В результате ДТП водитель и два пассажира "ВАЗ 21214" от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир "Нивы" и водитель DAEWOO Nexia госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

ДТП произошло 26 декабря, примерно в 10:20 на 42 километре автодороги "Подъезд к г. Оренбург от автодороги М-5 "Урал". По данным полиции, 34-летний водитель за рулём автомобиля "Нива", буксировал на гибкой сцепке автомашину DAEWOO Nexia под управлением 32-летнего водителя. Водитель вазовской легковушки в условиях снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КАМАЗом" под управлением 54-летнего водителя, добавили в полиции.

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа в Самарской области. 26 декабря 2017 © Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа в Самарской области. 26 декабря 2017

По информации ГУМВД, затем движущийся позади в попутном направлении автомобиль Priora под управлением 25-летнего водителя совершил столкновение с DAEWOO Nexia.