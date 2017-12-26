В Бурятии полицейского подозревают в даче ложных показаний ради коллеги

КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. Следователи подозревают в даче ложных показаний участкового отделения полиции Еравнинского района Бурятии, который предположительно пошел на это, чтобы выгородить обвиняемого в пытках оперуполномоченного, сообщил журналистам официальный представитель следственного управления Следственного комитета РФ по республике Дмитрий Столяров.

По его данным, в мае 2015 года в селе Тужинка Еравнинского района у местной жительницы украли мотоцикл марки "ИЖ". Для расследования преступления приехала группа полицейских. Находившийся среди них оперуполномоченный, опрашивая 18-летнего молодого человека, применил к нему электрошокер, требуя сообщить информацию о краже мотоцикла и лицах, совершивших преступление.

"Очевидцем… стал участковый уполномоченный местного отделения полиции, который не пытался предотвратить противоправные действия, а в дальнейшем начал выгораживать виновного коллегу, давая в ходе предварительного и судебного следствия показания о том, что насилие к молодому человеку не применялось. Следствием в отношении участкового было… проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. По выводам специалиста… свидетель обладал сведениями о применении к потерпевшему юноше недозволенных методов дознания", — сказал Столяров.

По информации СК, собранные следствием доказательства вины оперуполномоченного сотрудника полиции суд счел достаточными и постановил в отношении него обвинительный приговор, а к показаниям участкового отнесся критически.

"После того, как приговор вступил в законную силу, государственным обвинителем в следственное подразделение было направлено соответствующее постановление, на основании которого уже в отношении самого участкового по факту дачи ложных показаний возбуждено уголовное дело и начато уголовное преследование", — пояснил представитель СК региона.

По данным МВД республики, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении участкового назначена служебная проверка. В ходе проверки будет также дана оценка организации работы и контроля действий подчиненных непосредственным руководством.