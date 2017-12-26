Супруги-нелегалы из Воронежа осуждены за попытку продать новорожденную дочь

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Гражданские супруги из Узбекистана, которые пытались в Воронеже продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей, приговорены к трем годам исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи установили, что 8 сентября женщина родила в Воронеже дочь, однако в органах ЗАГС ребенка не зарегистрировала. По информации СК, 10 октября в Коминтерновском районе женщина и ее гражданский супруг, которые являются гражданами Узбекистана, попытались продать новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям, но покупателями выступили участники оперативно-розыскной операции. Супруги были задержаны, а новорожденная доставлена в медицинское учреждение.

Позже они дали признательные показания и пояснили, что хотели продать девочку, чтобы на вырученные деньги уехать к себе на родину, поскольку срок законного пребывания на территории РФ был превышен. Супруги хотели найти на территории Воронежской области граждан либо уроженцев Узбекистана, которые захотят купить у них дочь и взять ее на воспитание.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении граждан Узбекистана 39-летней женщины и ее 30-летнего сожителя. Они признаны виновными в совершении преступления… "покушение на торговлю людьми". Приговором суда сожители осуждены к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении СК.