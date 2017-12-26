Суд выносит приговор по делу о перестрелке на Рочдельской улице

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы выносит обвинительный приговор трем бывшим полицейским в рамках дела о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы, после которой был задержан Захарий Калашов, известный как "вор в законе" Шакро Молодой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Подсудимые совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан и тяжкие последствия", — огласила приговор судья Татьяна Васюченко.
Чтение приговора в настоящее время продолжается.
Оперуполномоченный Ильдар Шакиров приехал в ресторан Elements после звонка в полицию. Затем туда приехали участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин. По версии следствия, стражи порядка даже не пытались предотвратить перестрелку.
Изначально их заподозрили в халатности, но затем ужесточили обвинение до злоупотребления полномочиями. Подсудимым грозит до десяти лет лишения свободы. Потерпевшим по этому делу проходит экс-сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев, который во время инцидента, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух человек и еще нескольких ранил.
В отношении Буданцева возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (он содержится под домашним арестом). В отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как Итальянец, — по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство".
Захарий Калашов был взят под стражу по делу о вымогательстве — именно он, как считает следствие, организовал вымогательство восьми миллионов рублей у владелицы ресторана. Его дело рассматривает Никулинский суд Москвы.