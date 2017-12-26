Суд выносит приговор по делу о перестрелке на Рочдельской улице

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы выносит обвинительный приговор трем бывшим полицейским в рамках дела о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы, после которой был задержан Захарий Калашов, известный как "вор в законе" Шакро Молодой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Подсудимые совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан и тяжкие последствия", — огласила приговор судья Татьяна Васюченко.

Чтение приговора в настоящее время продолжается.

По данным следствия, конфликт разгорелся между адвокатами, представляющими интересы владелицы ресторана Elements Жанны Ким, и криминальными авторитетами, отстаивающими позицию дизайнера Фатимы Мисиковой, которая настаивала на возврате ей долга в восемь миллионов рублей.

Оперуполномоченный Ильдар Шакиров приехал в ресторан Elements после звонка в полицию. Затем туда приехали участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин. По версии следствия, стражи порядка даже не пытались предотвратить перестрелку.

Изначально их заподозрили в халатности, но затем ужесточили обвинение до злоупотребления полномочиями. Подсудимым грозит до десяти лет лишения свободы. Потерпевшим по этому делу проходит экс-сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев, который во время инцидента, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух человек и еще нескольких ранил.

Ранее прокурор просила признать фигурантов виновными и назначить наказание от четырех до пяти лет колонии общего режима. Для Ильдара Шакирова и Дениса Ромашкина гособвинение попросило по пять лет колонии каждому, для Рената Зиннатулина — четыре. Кроме того, в качестве дополнительного наказания прокурор просила лишить их специальных званий офицеров полиции. По словам гособвинителя, подсудимые не приняли должных мер, чтобы предотвратить "противоправные действия в отношении Жанны Ким".

В отношении Буданцева возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (он содержится под домашним арестом). В отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как Итальянец, — по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство".

Захарий Калашов был взят под стражу по делу о вымогательстве — именно он, как считает следствие, организовал вымогательство восьми миллионов рублей у владелицы ресторана. Его дело рассматривает Никулинский суд Москвы.