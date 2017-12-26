Пожар на складе в Калининграде ликвидируют почти 50 человек

КАЛИНИНГРАД, 26 дек — РИА Новости. Около 50 человек и 13 единиц техники задействованы в ликвидации пожара площадью 1,2 тысячи квадратных метров, который начался рано утром во вторник на складе в Калининграде, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по области.

"По состоянию на 11.30 (12.30 мск), продолжаются работы по ликвидация пожара в складском здании по улице Камской 63-А в Калининграде. Осуществляется разборка завалов и проливка. Для ликвидации пожара была создана группировка сил и средств численностью 48 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека, 8 единиц техники. Пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

Пожар произошел на складе в промзоне по улице Камской в Калининграде, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. По информации источника в экстренных службах, возгорание возникло в отдельно стоящем складском здании, где находилось списанное оборудование ПАО "Сбербанк" и алкогольная продукция. По последним данным, пожар локализован.