Суд отказал нижегородскому экс-министру в снятии судимости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Суд отказал экс-министру поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Денису Лабузе в отмене условного осуждения и снятии судимости, сообщает прокуратура региона.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 18 марта 2016 года приговорил Лабузу, обвинявшегося в организации незаконного въезда иностранцев на территорию РФ и в злоупотреблении должностными полномочиями, к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Ему запрещается занимать должности в органах государственной и муниципальной власти в течение двух лет. Позже региональная прокуратура внесла в облсуд апелляционное представление об изменении судебного решения в связи с мягкостью назначенного Лабузе наказания (обвинение просило о реальном сроке заключения). Нижегородский областной суд оставил без изменений приговор бывшему министру.

По информации прокуратуры, в ноябре этого года Лабуза обратился в Нижегородский райсуд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости.

"В судебном заседании государственный обвинитель ориентировал суд отклонить заявленное ходатайство в связи с имеющимися нарушениями со стороны осужденного при исполнении наказания (он не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, как назначено по приговору). Суд согласился с мнением прокуратуры и отказал бывшему министру в удовлетворении заявленного ходатайства", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Лабуза вступил в организованную группу для содействия незаконному въезду в Россию иностранных граждан. Следствие полагает, что он помогал в оформлении документов, необходимых для получения иностранцами виз на въезд в РФ. По данным следствия, таким образом в Россию въехали более 3,8 тысячи иностранцев. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.