На Кавказе за год изъяли около 20 готовых к применению самодельных бомб

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 20 самодельных бомб изъяли и обезвредили на Кавказе в 2017 году, из них 17 были установлены и готовы к применению, заявил на пресс-конференции первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

"Более 20 самодельных взрывных устройств изъяты и обезврежены, из них 17 были установлены и готовы к применению", — сказал Меликов.

По его словам, за год на Кавказе также были изъяты более 600 единиц стрелкового оружия и 500 — охотничьего, 60 гранатометов, почти 900 ручных гранат и гранатометных боеприпасов, более 120 тысяч различных боеприпасов. Также были уничтожены свыше 260 объектов инфраструктуры боевиков, обнаружено и обезврежено более 3 тысяч взрывоопасных предметов.