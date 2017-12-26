СК начал проверку после массового отключения электричества в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Следственные органы Карелии начали доследственную проверку по факту массового отключения электричества в населенных пунктах республики, где в декабре без света оставались почти 20 тысяч человек, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту массового отключения электричества в населенных пунктах республики. По предварительным данным, в декабре 2017 года в нескольких районах республики Карелия произошли многочисленные отключения энергоснабжения в населенных пунктах. В результате без электричества остались несколько тысяч человек и социально-значимые объекты", — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, информирует СУСК.

Согласно материалам на сайте республиканского правительства, власти Карелии обратились в следственные органы из-за работы электросетевого комплекса региона в условиях непогоды, когда в период с 10 по 24 декабря от электричества было отключено 180 населенных пунктов в пятнадцати районах Карелии.

"Без света оставались почти 20 тысяч человек и около 100 социально-значимых объектов, в том числе 17 школ и детских садов. В некоторых населенных пунктах света не было несколько суток. Подавляющая часть отключений коснулась районов северного Приладожья и почти все аварийные ситуации произошли на линиях электропередач "МРСК Северо-Запада "Карелэнерго", — отмечается в материалах республиканских властей.

Как отмечает правительство Карелии, несмотря на привлечение дополнительных сил и средств, массовые отключения продолжают повторяться. Так, в настоящее время без электричества остаются несколько деревень и поселков в Сортавальском, Питкярантском, Лоухском и Лахденпохском районах.