ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 дек — РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд Ханты-Мансийского района дать от пяти до семи лет колонии четырем фигурантам уголовного дела о ДТП с автобусом в Югре, где погибли 12 человек, сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Умар Арчаков.
Судебное следствие по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом РФ после ДТП, началось в августе. На скамье подсудимых четверо: водитель автобуса Марат Зайнуллин, перевозивший участников соревнований по акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, представитель перевозчика Александр Сидорук, водитель грузовика Раиль Саитханов, а также Ирина Тарасова, экс-директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети.
"Прокурор просит для Александра Сидорука и Ирины Тарасовой по пять лет колонии общего режима, для Саитханова — семь лет колонии с лишением права управления транспортными средствами на три года, для Зайнуллина — семь лет колонии строгого режима", — заявил адвокат потерпевших.
По словам Арчакова, в деле есть отсекающие постановления, которые не предусматривают виновности чиновников, сотрудников ГИБДД, других водителей. Этот документ, как отметил адвокат, прокуратура попросила отменить, чтобы дать СК возможность возбуждать новые уголовные дела в отношении новых фигурантов и проводить дополнительные проверки.
Во вторник в суде Ханты-Мансийского района проходят прения сторон, дата вынесения приговора будет объявлена позже.