Фигуранты дела о крупном ДТП в Югре могут получить до семи лет колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 дек — РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд Ханты-Мансийского района дать от пяти до семи лет колонии четырем фигурантам уголовного дела о ДТП с автобусом в Югре, где погибли 12 человек, сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Умар Арчаков.

В начале декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

Судебное следствие по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом РФ после ДТП, началось в августе. На скамье подсудимых четверо: водитель автобуса Марат Зайнуллин, перевозивший участников соревнований по акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, представитель перевозчика Александр Сидорук, водитель грузовика Раиль Саитханов, а также Ирина Тарасова, экс-директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети.

"Прокурор просит для Александра Сидорука и Ирины Тарасовой по пять лет колонии общего режима, для Саитханова — семь лет колонии с лишением права управления транспортными средствами на три года, для Зайнуллина — семь лет колонии строгого режима", — заявил адвокат потерпевших.

По словам Арчакова, в деле есть отсекающие постановления, которые не предусматривают виновности чиновников, сотрудников ГИБДД, других водителей. Этот документ, как отметил адвокат, прокуратура попросила отменить, чтобы дать СК возможность возбуждать новые уголовные дела в отношении новых фигурантов и проводить дополнительные проверки.

В конце ноября в рамках расследования дела о ДТП следователями был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александр Комарницкий. Как сообщили РИА Новости адвокаты потерпевших, именно он согласовывал смету поездки юных акробатов на соревнования в Ханты-Мансийск в начале декабря прошлого года. Также в рамках расследования было предъявлено обвинение в халатности двоим сотрудникам госавтоинспекции Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова.

Во вторник в суде Ханты-Мансийского района проходят прения сторон, дата вынесения приговора будет объявлена позже.