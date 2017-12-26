В Кузбассе охранник обещал двоечнику изготовить "липовый" школьный аттестат

КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. В Новокузнецке в суд передали дело 42-летнего охранника, которого обвиняют в похищении у молодого человека денег под предлогом изготовления "липового" аттестата об окончании школы, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл в июне, когда охранник одной из местных организаций разместил в городе объявления о том, что якобы оказывает помощь в получении аттестатов о среднем образовании.

"Вскоре ему позвонил 18-летний потерпевший, который не справился со школьной программой и несколько лет назад бросил учёбу после восьмого класса. Двоечник сообщил, что документ ему необходим для трудоустройства, и по указанию незнакомца перевел тому денежные средства. Аферист заверил новокузнечанина, что аттестат будет оформлен официально, через знакомых, которые у него якобы имелись в одной из городских школ", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, после получения денежного перевода обвиняемый перестал выходить на связь, а обманутый горожанин заявил об инциденте в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Тот пояснил, что изначально не собирался делать аттестат для своей жертвы, поскольку не имел такой возможности. Объявления о данной услуге злоумышленник распространил специально, чтобы обманывать людей, отмечают в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы, добавили в МВД.

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