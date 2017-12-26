СК изъял документы, аудио- и видеозаписи после авиакатастрофы в Нарьян-Маре

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следователи в рамках расследования дела о крушении самолета АН-2 в Ненецком автономном округе изъяли важную документацию, аудио- и видеозаписи, несмотря на тот факт, что самолет не был оборудован "черными ящиками", сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что правоохранители уже осмотрели место происшествия – взлетно-посадочную полосу и воздушное судно.

"Следователями изъяты предметы, документы, аудио- и видеозаписи, имеющие значение для установления причины крушения воздушного судна. Допрошены свидетели и очевидцы произошедшей катастрофы, также установлено, что данный тип воздушного судна не оборудован средствами объективного контроля ("черными ящиками")", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-2 потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара 19 декабря 2017 года. Он направлялся по маршруту Нарьян-Мар – Хорей-Вер – Харута. На борту находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 3 человека. Все 10 пострадавших находятся в больницах Архангельска и Нарьян-Мара. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. В среду вечером к работе приступила комиссия МАК, которая установит причины катастрофы. По словам генерального директора АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" Валерия Остапчука, возможной причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело.