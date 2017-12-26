В Краснодаре возбудили уголовное дело после гибели ребенка при пожаре

СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении родителей мальчика, погибшего во вторник утром при пожаре в Краснодаре, сообщило СУСК РФ по краю.

Сообщение о возгорании одной из комнат в доме по улице Алтайской поступило в правоохранительные органы в ночь на вторник, после тушения пожара в помещении было обнаружено тело ребенка.

"Установлено, что в указанной комнате на третьем этаже проживала семья из пяти человек — женщина, ее супруг и трое детей. По предварительным данным, сегодня рано утром ее возгорание обнаружили очевидцы, в связи с чем вызвали работников пожарной службы. Проявляя преступную небрежность, взрослые не приняли своевременных мер по ликвидации возгорания, не обеспечив безопасное нахождение детей в жилище. В результате пожара погиб старший сын женщины 2007 года рождения. В этой связи в отношении них следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", — сообщает ведомство.

Предположительно, причиной смерти ребенка явилось отравление угарным газом. Следствие полагает, что возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем. Информация о нахождении супругов в состоянии алкогольного опьянения проверяется, уточняет пресс-служба.

В настоящее время следователь работает на месте происшествия. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавляет СУСК.