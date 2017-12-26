Суд в Ростове отложил слушание по делу экс-депутата Госдумы Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону во вторник отложил на 9 января слушание по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Адвокаты Бессонова уведомили суд о том, что они заняты в других судебных процессах. В связи с этим судебное заседание по делу было отложено на 9 января", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — десять лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела. Первое основное слушание было назначено на 26 декабря.