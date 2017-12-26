В Екатеринбурге ряд улиц превратились в каток из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Работники коммунальных служб устраняют прорыв водопровода с холодной водой, из-за которого несколько улиц в районе Уралмаш в Екатеринбурге превратились в каток, сообщили РИА Новости в пресс-службе горводоканала.

В соцсетях жители Екатеринбурга рассказали, что в результате аварии затопило три улицы — Индустрии, Калинина, Уральских Рабочих. На холоде вода быстро превратилась в лед.

"Заявка по адресу: (улица) Индустрии, 24 поступила в 23.00 местного времени (21.00 мск) вчера, бригада выехала. Сегодня присоединилась вторая. Всю ночь работала и продолжает работать бригада цеха благоустройства. Утечка не локализована — идут диагностические отключения, но место утечки не установлено. Осложняют поиск автомобили, которые стоят на крышках водопроводных колодцев на пересечении улиц Индустрии-Калинина", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что без воды остаются два дома.