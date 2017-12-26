Следствие ищет очевидцев ЧП с автобусом на западе Москвы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следствие просит всех очевидцев происшествия с автобусом на западе Москвы обратиться в территориальное следственное управление, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следствие просит всех очевидцев трагедии обратиться в СУ по Западному административному округу города Москвы, расположенное по адресу: город Москва, Кутузовский проспект, дом 10. Телефон: 8(499)243-23-20", — сказала она.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" — пять человек погибли, около 15 получили травмы. Задержанный водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".