После схода с рельсов грузовых вагонов в Забайкалье задержали три поезда

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. После схода с рельсов грузовых вагонов на перегоне Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги три пассажирских поезда дальнего следования задержаны и два пригородных пассажирских поезда отменены, сообщается на сайте РЖД.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Бада – Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги на 07.00 мск задержаны пассажирские поезда дальнего следования №19 Пекин – Москва, №7 Владивосток – Новосибирск (остановлены на станции Хилок) и №100 Москва – Владивосток (остановлен на станции Петровский Завод)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в вагонах поездов поддерживается оптимальный температурный режим, пассажиры обеспечены питьевой водой, организовано горячее питание.
Кроме того, отменены два пригородных пассажирских поезда Петровский Завод – Хилок и Хилок – Петровский Завод.
Транссиб — двухпутная дорога, движение в каждом направлении идет только по одному пути.