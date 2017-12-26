После схода с рельсов грузовых вагонов в Забайкалье задержали три поезда

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. После схода с рельсов грузовых вагонов на перегоне Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги три пассажирских поезда дальнего следования задержаны и два пригородных пассажирских поезда отменены, сообщается на сайте РЖД.

Ранее железнодорожная компания сообщила, что 16 грузовых вагонов сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Забайкалье, движение поездов на перегоне было остановлено, был задержан пассажирский состав Пекин — Москва. Восточно-сибирское следственное управление на транспорте сообщало, что следователи проводят проверку после схода с рельсов 12 грузовых вагонов на Транссибе. Отмечалось, что пострадавших нет. Повреждены 150 метров четных и 100 метров нечетных путей и три опоры контактной сети.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Бада – Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги на 07.00 мск задержаны пассажирские поезда дальнего следования №19 Пекин – Москва, №7 Владивосток – Новосибирск (остановлены на станции Хилок) и №100 Москва – Владивосток (остановлен на станции Петровский Завод)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в вагонах поездов поддерживается оптимальный температурный режим, пассажиры обеспечены питьевой водой, организовано горячее питание.

Кроме того, отменены два пригородных пассажирских поезда Петровский Завод – Хилок и Хилок – Петровский Завод.

Транссиб — двухпутная дорога, движение в каждом направлении идет только по одному пути.