После ЧП с автобусом в Москве на "горячую линию" поступило 113 звонков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Свыше 100 звонков поступило на "горячую линию" Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России после ДТП с автобусом на западе Москвы, сообщила во вторник РИА Новости представитель ЦЭПП Наталья Лукаш.
Лукаш добавила, что "основные участки работы на сегодня — "горячая линия" и больницы, а также психологическое сопровождение родственников погибших при проведении следственных действий".
Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" — по информации столичного ГУМВД, пять человек погибли, еще, по разным данным, около 15 получили травмы. Власти Москвы опубликовали список из четырех погибших и 11 пострадавших. Задержанный водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать.
Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".
В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело.