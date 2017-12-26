После ЧП с автобусом в Москве на "горячую линию" поступило 113 звонков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Свыше 100 звонков поступило на "горячую линию" Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России после ДТП с автобусом на западе Москвы, сообщила во вторник РИА Новости представитель ЦЭПП Наталья Лукаш.

"На "горячую линию" по ДТП в Москве поступило 113 звонков. В основном, это запросы о людях, которые находились или могли находиться на месте ДТП. Также поступали звонки от сочувствующих", — сказала она.

Лукаш добавила, что "основные участки работы на сегодня — "горячая линия" и больницы, а также психологическое сопровождение родственников погибших при проведении следственных действий".

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" — по информации столичного ГУМВД, пять человек погибли, еще, по разным данным, около 15 получили травмы. Власти Москвы опубликовали список из четырех погибших и 11 пострадавших. Задержанный водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать.

Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело.