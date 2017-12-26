В Калининграде горит склад на площади 1200 "квадратов"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пожар произошел утром во вторник на складе в Калининграде, огонь охватил 1200 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Калининградской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в Калининграде на улице Камской, 63 А поступило спасателям во вторник в 04.35 (05.35 мск).

"Площадь пожара 1200 м2. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства пожарных расчетов пожарно-спасательных частей …в составе 34 человек и 8 единиц техники", — говорится в сообщении.