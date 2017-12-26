Житель Новокузнецка заплатит сто тысяч рублей избитой им сотруднице скорой

КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. Заводский районный суд Новокузнецка удовлетворил исковые требования работника скорой помощи, которую избил пьяный пациент, и взыскал с него компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Кемеровской области.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Молодой человек в пьяном виде напал на сотрудниц скорой медицинской помощи, приехавших по вызову его супруги, и серьезно избил фельдшера. Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом ноги.

"Приговором мирового судьи в июне 2017 года мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему было назначено наказание виде 1,5 лет ограничения свободы. В августе Заводским райсудом Новокузнецка приговор оставлен без изменения. Потерпевшая обратилась в суд и потребовала взыскать компенсацию морального вреда, причиненного преступлением", — говорится в сообщении.

Прокурор, участвовавший в деле, дал заключение, что причиненные телесные повреждения связаны с исполнением трудовых обязанностей. Как выяснили правоохранители и позже было установлено в суде, пьяный мужчина нанес фельдшеру не менее 20 ударов ногами по голове, туловищу, верхним конечностям, левой ноге.

"С учетом требований разумности и справедливости Заводский районный суд Новокузнецка взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей", — заявили в прокуратуре.