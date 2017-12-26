В Усть-Куте ликвидировали последствия пожара

ИРКУТСК, 26 дек — РИА Новости. Последствия пожара в Усть-Куте на территории частного лесопромышленного предприятия ликвидированы, эксперты на месте выясняют причины возгорания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области.
"В ликвидации пожара были задействованы более 30 человек и девять единиц техники. Работа осложнялась наличием в горящих помещениях кислородных и газовых баллонов. Работники эвакуировались из мастерской самостоятельно, пострадавших нет. Экспертами ведутся работы по выяснению причин возгорания", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.
Первоначально предполагалось, что от огня пострадали производственные площади Транссибирской лесной компании (ТСЛК).
"От пожара в Усть-Куте имущество нашей компании не пострадало", — сказал РИА Новости специалист ТСЛК по работе со СМИ Алексей Молотков.