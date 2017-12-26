На Сахалине частично восстановили прерванное движение поездов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек — РИА Новости. Движение поездов на Сахалине, прерванное снежным циклоном, частично восстановлено, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"За последние сутки интенсивность снегопада в границах островной магистрали снизилась, что позволило активизировать работу по борьбе с последствиями стихии", — говорится в сообщении.

В ночь на вторник в очистке путей от снега приняли участие около 200 человек, было задействовано шесть единиц снегоуборочной техники и восемь единиц снегоочистительной техники. Это позволило возобновить движение скорых пассажирских поездов №1, №2 и пассажирских поездов №603, №604 на маршруте Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск, накануне остановленных в пути следования из-за снегопада.

Во вторник отменено движение пригородных поездов между Южно-Сахалинском и станцией Тихая, а также сообщением Тихая – Поронайск. На перегонах будет работать снегоочистительная и снегоуборочная техника.

В понедельник на Сахалин обрушился мощный снежный циклон, скорость ветра в приморских районах доходила до ураганных значений — более 40 метров в секунду. С понедельника не работает паромная переправа Холмск – Ванино, аэропорт Южно-Сахалинска, закрыто несколько участков автодорог.