В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили занятия в школах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Из-за циклона, который обрушился на Камчатку, отменены занятия в школах столицы региона, сообщает мэрия краевого центра.

"Отменены занятия первой смены для учащихся с 1 по 4 классы всех школ города", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, мощный циклон обрушился на южные районы Камчатки в ночь с понедельника на вторник. Он принёс на полуостров сильный ветер и снег. Под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы. Днем 26 декабря в этих районах ожидается местами сильный снег, метель, на дорогах — гололед и снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения готовы к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации. Спасатели будут патрулировать дороги, а в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств. В режим повышенной готовности также приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова. Кроме того, подготовлены к развертыванию пункты обогрева.

Спасатели рекомендовали жителям края на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества.

Ранее также сообщалось, что из-за циклона до полудня по местному времени закрыт главный аэропорт Камчатки.