На Сахалине из-за циклона оказались обесточены более 20 сел

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек — РИА Новости. Более 20 сел на Сахалине оказались полностью обесточенными во вторник в результате прохождения мощного циклона, сообщает пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Сахалинэнерго" ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных сегодня мощным снежным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 27 оперативно-выездных бригад компании — 82 человека и 32 единицы техники", — говорится в сообщении.

В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение сел Стародубское, Сокол, Углезаводск Долинского района, Озерское Углегорского района, Весточка, а также планировочных районов Луговое, Новоалександровск, Октябрьский Южно-Сахалинска, сообщили в компании.

Непогода, сместившаяся в центральные и северные районы острова, вызвала новые повреждения линий электропередачи.

Наибольший удар стихия нанесла населенным пунктам на западном побережье Сахалина. По состоянию на 8.00 (00.00 мск) вторника обесточены села Чир-Унвд, Иркир, Красная Тымь, Ясное, Тымовского района, Ожидаево, Правда, Пионеры, Холмского района, Поречье, Ольшанка, Орлово, Бошняково, Лесогорское, Тельновское, Надеждино Углегорского района, Урожайное, Новоселово, Заречное Томаринского района, Лопатино, Ясноморское, Восточное Макаровского района, Рощино Смирныховского района, частично – города Холмск, Углегорск, Томари, Шахтерск, села Чистоводное, Яблочное, Чехов Холмского района, Новое Макаровского района, Горнозаводск Невельского района, Ильинское Томаринского района, Никольское, Краснополье Углегорского района, Санаторное Южно-Сахалинска.

"В целом при прохождении циклона, который сопровождался штормовым ветром и мокрым снегом, произошло семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть ЛЭП — 110 кВ, пять ЛЭП — 35 кВ, 85 ЛЭП — 6-10 кВ. Отключено 405 трансформаторных подстанций. Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой — сильным ветром и снегом", — сообщили в энергокомпании.