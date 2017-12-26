На занесенной снегом трассе на Сахалине застрял автобус с 30 пассажирами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Автобус с 30 пассажирами, в том числе тремя детьми, и еще около 100 автомобилей застряли ночью в снегу на идущей вдоль берега моря автодороге на юге Сахалина, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС России.

Мощный снежный циклон обрушился на остров в понедельник. По данным МЧС, уже во вторник он полностью покинет регион. Во вторник вечером основной удар непогоды придётся на северную и центральную части Сахалина.

"В ночь на вторник (вечером в понедельник мск) спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова совместно с сотрудниками администрации Долинского района оказывали помощь водителям и пассажирам автомобилей, застрявшим на участке Фирсово – Стародубское. В общей сложности с данного участка выведены около сотни автомобилей, 60 из которых спасатели и работники дорожных служб вытаскивали из снега", — говорится в сообщении.

После поступления информации о застрявшем пассажирском автобусе Углегорск – Южно-Сахалинск к месту была направлена снегоочистительная техника. Внутри находились 30 человек, в том числе трое детей, один из них — грудной.

Затем спасатели получили данные о том, что у автобуса заканчивается топливо. Они привезли дополнительное топливо и помогли автобусу продолжить движение и добраться до конечной точки — Южно-Сахалинска.

"В Стародубском, ближайшем к скоплению застрявших автомобилей населённом пункте, мы поставили мобильный пункт обогрева. Люди туда подходили в основном за горячей водой, просто погреться желающих было немного. В Долинске был развёрнут пункт временного размещения для тех, кто из-за непогоды не может продолжить путь и вынужден оставаться на дороге. В этом пункте есть всё необходимое – спальные места, горячее питание, душ" — приводит пресс-служба слова главы администрации Долинского городского округа Александра Тугарева.

"Сейчас основные наши усилия сосредоточены на освобождении трассы от застрявших машин и эвакуации пассажиров. Отсутствие препятствий для снегоуборочной техники позволит после улучшения погодных условий в короткие сроки расчистить дорогу и полностью восстановить движение", — добавил чиновник.

Тяжёлая техника Долинского дорожного ремонтно-строительного управления дошла до самой северной группы застрявших машин, где оставались одна легковушка и два грузовика.