Полиция в Чечне усилила меры безопасности в период праздников

ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Полиция в Чечне переведена на усиленный режим службы на период новогодних праздников, сообщил в понедельник глава МВД по региону Руслан Алханов на оперативном совещании с представителями правоохранительных органов республики.

"С сегодняшнего дня, как и в предыдущие годы, в период новогодних праздников весь личный состав МВД по Чечне переведен на усиленный вариант несения службы", — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Алханов напомнил присутствующим о персональной ответственности за состояние оперативной обстановки, а также поставил задачи перед руководителями подразделений. Места проведения массовых праздничных мероприятий будут взяты под охрану.

"Мы должны провести эти мероприятия на высшем уровне. Уверен, что мы справимся с поставленной задачей и не подведем ни руководство нашей республики, ни ведомство", — сказал министр.

В режим повышенной готовности до завершения праздничных мероприятий переведены также силы и средства регионального управления МЧС.

"На площадях городов и райцентров, где установлены новогодние елки, организовано круглосуточное дежурство пожарных расчетов. Около главной новогодней елки в Грозном дополнительно выставлен расчет Чеченского поисково-спасательного отряда, в состав которого входит спасатель-медик", — сообщает пресс-служба ведомства.