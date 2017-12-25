Роструд выяснит, был ли кто из пострадавших при исполнении обязанностей

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роструд устанавливает, был ли кто-то из пострадавших в аварии с автобусом на западе Москвы при исполнении трудовых обязанностей, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Роструд контролирует исполнение трудового законодательства в случаях ЧП, в частности, назначение выплат семьям погибших и пострадавшим при исполнении трудовых обязанностей.

"В настоящее время Роструд устанавливает, находились ли пострадавшие при исполнении трудовых обязанностей в момент происшествия", — сказал собеседник агентства.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".