Шойгу призвал "делать все" для помощи семьям жертв катастрофы Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министерство обороны России должно и впредь прикладывать максимум усилий для оказания помощи родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154 в Сочи, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Пленарное заседание общественного совета при Минобороны по предложению министра началось с минуты молчания, в память о погибших в катастрофе.

"Мы сделали многое для того, чтобы память о наших ребятах осталась в сердцах их родных и близких, нашего и следующих поколений. Сегодня мы открыли большой мемориал. Мы помним и заботимся о близких, о родных, о детях, не забываем никого из них. Все что можем, мы должны сделать и сделаем", — сказал министр, открывая заседание.

В понедельник исполняется год со дня катастрофы пассажирского самолета Минобороны РФ около Сочи, в результате которой погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе российские военные музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и общественный деятель Елизавета Глинка.