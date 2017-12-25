Источник: водитель автобуса после ЧП в Москве проходит освидетельствование

ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Водителя автобуса, съехавшего в переход в Москве, доставили на медицинское освидетельствование, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Водителя доставили в медучреждение, где его осмотрят врачи, проведут необходимые исследования", — сказал собеседник агентства.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".