МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Список погибших и пострадавших при аварии у метро "Славянский бульвар" опубликовали на официальном портале мэра Москвы.
Среди жертв ДТП значатся:
- Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;
- неизвестная, 45 лет;
- неизвестный;
- неизвестный, 18 лет.
Пострадали одиннадцать человек, девять из них находятся в больнице.
Автобус в понедельник протаранил толпу на Можайском шоссе и въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар”. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Водителя автобуса задержали и допросили. Он рассказал, что транспортное средство само начало движение, а остановить его он не смог.