ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Список погибших и пострадавших при аварии у метро "Славянский бульвар" опубликовали на официальном портале мэра Москвы.

Среди жертв ДТП значатся:

Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;

неизвестная, 45 лет;

неизвестный;

неизвестный, 18 лет.

Пострадали одиннадцать человек, девять из них находятся в больнице.

Автобус в понедельник протаранил толпу на Можайском шоссе и въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар”. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Водителя автобуса задержали и допросили. Он рассказал, что транспортное средство само начало движение, а остановить его он не смог.