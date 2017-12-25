Расследованию ДТП с автобусом в Москве необходим контроль, считают в ГД

18:2325.12.2017
(обновлено: 18:27 25.12.2017)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Расследованию ДТП с автобусом в Москве необходим общественный и депутатский контроль, считает первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Пять человек погибли, трое пострадавших находятся в больницах. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.
"Я буду, конечно, наблюдать за ситуацией… Конечно, за такими сложными случаями необходим общественный контроль и контроль, в том числе, депутатский, это естественно", — сказал Лысаков РИА Новости, подчеркнув, что возьмет ситуацию под свой контроль.
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Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения
Парламентарий также напомнил, что, согласно статистике, "причиной двух третей всех ДТП является грубое нарушение правил дорожного движения". При этом, со слов депутата, около 20% ДТП происходит по вине плохого состояния дорожного полотна, около 7% — по вине пьяных водителей.
"Все это (ДТП с автобусом в Москве – ред.) требует, прежде всего, следственных действий, проверки всех обстоятельств, потом уже только можно делать выводы о том, следует ли предпринимать какие-то шаги в отношении таких ситуаций возможных или нет", — сказал он.
Политик также подчеркнул, что, в любом случае, "комплекс инженерно-технических мероприятий необходимо держать на достаточно должном уровне".
Крупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".
Пассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.
В результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.
На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.
По словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.
После аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.
Последствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.
Пострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.
В ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
Вместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Столичные власти открыли горячую линию, где можно узнать о пострадавших и погибших в результате аварии возле станции метро "Славянский бульвар. Телефоны "горячей линии": 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03. Также телефон "горячей линии" открыт также на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775-17-17.