Расследованию ДТП с автобусом в Москве необходим контроль, считают в ГД

ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)

Сотрудники Следственного комитета РФ на месте происшествия у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

Сотрудники Следственного комитета РФ на месте происшествия у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Расследованию ДТП с автобусом в Москве необходим общественный и депутатский контроль, считает первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Пять человек погибли, трое пострадавших находятся в больницах. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.

"Я буду, конечно, наблюдать за ситуацией… Конечно, за такими сложными случаями необходим общественный контроль и контроль, в том числе, депутатский, это естественно", — сказал Лысаков РИА Новости, подчеркнув, что возьмет ситуацию под свой контроль.

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Парламентарий также напомнил, что, согласно статистике, "причиной двух третей всех ДТП является грубое нарушение правил дорожного движения". При этом, со слов депутата, около 20% ДТП происходит по вине плохого состояния дорожного полотна, около 7% — по вине пьяных водителей.

"Все это (ДТП с автобусом в Москве – ред.) требует, прежде всего, следственных действий, проверки всех обстоятельств, потом уже только можно делать выводы о том, следует ли предпринимать какие-то шаги в отношении таких ситуаций возможных или нет", — сказал он.

Политик также подчеркнул, что, в любом случае, "комплекс инженерно-технических мероприятий необходимо держать на достаточно должном уровне".

Столичные власти открыли горячую линию, где можно узнать о пострадавших и погибших в результате аварии возле станции метро "Славянский бульвар. Телефоны "горячей линии": 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03. Также телефон "горячей линии" открыт также на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775-17-17.