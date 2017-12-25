РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

ДТП с четырьмя погибшими: в Москве автобус протаранил толпу

18:0125.12.2017
(обновлено: 18:02 25.12.2017)
07801
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Жертвами аварии стали четыре человека.

Сейчас в больницах находятся еще девять пострадавших, двоим помощь оказали на месте.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly , МЧС РФ
Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения

Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Людей за кордон не пропускают, как и журналистов. Нескольких человек повели на опознание тел.

Автобус уже вытащили из подземного перехода с помощью спецтехники. У него выбита задняя дверь и деформирована передняя часть.

Версии ДТП

В МВД рассказали о версиях ДТП: водитель либо не справился с управлением либо автобус был неисправен. Версия теракта не рассматривается.

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В ДТП у метро "Славянский бульвар" пострадал несовершеннолетний

Водитель автобуса рассказал, что пытался остановить транспортное средство, которое начало самостоятельное движение, но тормоза не сработали.

Уголовное дело возбудили по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В компании "Мострансавто", которой принадлежит автобус, заявили, что он был исправен.

Следователи изучат техническую документацию и назначат ряд судебных экспертиз, включая медосвидетельствование водителя.

Водителя задержали

Водителя уже задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств.

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Водитель автобуса, въехавшего в переход в Москве: тормоза не работали

В "Мострансавто", которой принадлежал автобус, сообщили РИА Новости, что водитель работает в компании с 2000 года. У него российское гражданство. Собеседник агентства также сообщил, что никаких отклонений в состоянии водителя во время осмотра перед рейсом не нашли.

Между тем, один из пассажиров автобуса, представившийся Владимиром, рассказал корреспонденту агентства, что водитель был очень хмурым и неприветливым.
"Мы купили билеты и как только сели на заднее сиденье, автобус резко рванул с места и поехал сразу в переход. Нас спасли перегородки между сиденьями", — добавил он.

Действия властей

На место аварии прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Очевидец: пассажиры автобуса, въехавшего в подземный переход, не пострадали

Вместе с ним приехали заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Кроме того, на место прибыл начальник столичной полиции Олег Баранов.

Собянин уже дал поручение проверить весь автобусный парк.

Выплаты родственникам погибших

Президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс рассказал, что родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом могут получить около двух миллионов рублей выплат.

В "Мострансавто" заявили, что пешеходы, пострадавшие в ДТП, получат до 500 тысяч рублей по ОСАГО за вред жизни и здоровью.

По поручению Собянина столичные власти Москвы помогут в организации похорон семьям погибших.

Автобус протаранил прохожих на западе Москвы
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКрупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Крупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосле аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
После аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПоследствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Последствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.
© РИА Новости / Даниил ШереметВ Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Даниил Шеремет
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.Вертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
/

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена