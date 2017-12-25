ДТП с четырьмя погибшими: в Москве автобус протаранил толпу

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Жертвами аварии стали четыре человека.

Сейчас в больницах находятся еще девять пострадавших, двоим помощь оказали на месте.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly , МЧС РФ Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения

Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Людей за кордон не пропускают, как и журналистов. Нескольких человек повели на опознание тел.

Автобус уже вытащили из подземного перехода с помощью спецтехники. У него выбита задняя дверь и деформирована передняя часть.

Версии ДТП

В МВД рассказали о версиях ДТП: водитель либо не справился с управлением либо автобус был неисправен. Версия теракта не рассматривается.

Водитель автобуса рассказал, что пытался остановить транспортное средство, которое начало самостоятельное движение, но тормоза не сработали.

Уголовное дело возбудили по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В компании "Мострансавто", которой принадлежит автобус, заявили, что он был исправен.

Следователи изучат техническую документацию и назначат ряд судебных экспертиз, включая медосвидетельствование водителя.

Водителя задержали

Водителя уже задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств.

В "Мострансавто", которой принадлежал автобус, сообщили РИА Новости, что водитель работает в компании с 2000 года. У него российское гражданство. Собеседник агентства также сообщил, что никаких отклонений в состоянии водителя во время осмотра перед рейсом не нашли.

Между тем, один из пассажиров автобуса, представившийся Владимиром, рассказал корреспонденту агентства, что водитель был очень хмурым и неприветливым.

"Мы купили билеты и как только сели на заднее сиденье, автобус резко рванул с места и поехал сразу в переход. Нас спасли перегородки между сиденьями", — добавил он.

Действия властей

На место аварии прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместе с ним приехали заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Кроме того, на место прибыл начальник столичной полиции Олег Баранов.

Собянин уже дал поручение проверить весь автобусный парк.

Выплаты родственникам погибших

Президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс рассказал, что родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом могут получить около двух миллионов рублей выплат.

В "Мострансавто" заявили, что пешеходы, пострадавшие в ДТП, получат до 500 тысяч рублей по ОСАГО за вред жизни и здоровью.

По поручению Собянина столичные власти Москвы помогут в организации похорон семьям погибших.