Мосгорсуд отказался освободить россиянина, обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить россиянина Алексея Житнюка, обвиняемого в передаче секретных сведений гражданину Норвегии Фруде Бергу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения оставлено без изменения", — сказала она. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно".

Изначально рассмотрение жалобы было назначено на 26 декабря, но заседание перенесли, чтобы организовать доставку обвиняемого в суд.

По делу также арестован гражданин Норвегии Фруде Берг, ему инкриминируется статья 276 УК РФ "Шпионаж", Житнюку — госизмена.

По данным СМИ, Берг был задержан в Москве сотрудниками ФСБ России при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся военно-морского флота РФ. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее тот же суд арестовал по обвинению в госизмене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника.