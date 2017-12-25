На западе Москвы опознали тела трех жертв аварии, сообщил источник

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Трое жертв аварии с участием пассажирского автобуса на Кутузовском проспекте на западе Москвы опознаны, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Четверо погибших доставлены в Царицынский морг, трое из них уже опознаны, в том числе один ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницах остаются девять человек.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".