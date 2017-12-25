Роскомнадзор направит в Instagram запрос о причине блокировки Кадырова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роскомнадзор направит в Facebook и Instagram запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях, если от представителей компаний не будут даны комментарии в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.

"Роскомнадзор поддерживает инициативу Леонида Леонидовича Левина (глава комитета Госдумы по информационной политике — ред.) по поводу направления запроса в адрес администраций Facebook и Instagram. Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен", — сказал представитель Роскомнадзора.