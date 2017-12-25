В Москве возбудили два дела после того, как автобус въехал в переход метро

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям, об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД, возбудили после аварии с автобусом на западе Москвы, сообщает СК РФ.
"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", — говорится в релизе.
Максимальная санкция указанных статей, если не брать пункты, предполагающие опьянение преступника, — семь лет лишения свободы.