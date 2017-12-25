В Москве возбудили два дела после того, как автобус въехал в переход метро

ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям, об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД, возбудили после аварии с автобусом на западе Москвы, сообщает СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", — говорится в релизе.

Максимальная санкция указанных статей, если не брать пункты, предполагающие опьянение преступника, — семь лет лишения свободы.