ДТП с автобусом на Можайском шоссе (49)

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полиция задержала водителя автобуса, врезавшегося в подземный переход у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщили в полиции.

"Водитель задержан, его везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказали в правоохранительных органах.

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.

Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.