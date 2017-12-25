МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полиция задержала водителя автобуса, врезавшегося в подземный переход у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщили в полиции.
"Водитель задержан, его везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказали в правоохранительных органах.
По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.
Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.