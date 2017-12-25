При ДТП с автобусом в Москве погибли пять человек

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пять человек погибли, трое пострадавших находятся в больницах после аварии с автобусом у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУМВД.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар".

"По предварительным данным, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает СОГ и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города", — говорится в сообщении.