Движение в районе аварии в Москве, где автобус въехал в переход, затруднено

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Движение транспорта в районе аварии на западе Москвы, где автобус въехал в переход, затруднено в обе стороны, водителей просят объезжать участок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД в понедельник.
"На Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар" затруднено движение из-за аварии с автобусом подмосковного перевозчика – просим объезжать данный участок", — говорится в сообщении.
Водителей попросили объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту.