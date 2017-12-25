Один из вертолетов уже прибыл к месту ДТП с автобусом в Москве

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очевидцы рассказали, что один из вертолетов уже прибыл к подземному переходу у метро "Славянский бульвар", где погибли люди после аварии с автобусом.

Ранее сообщалось, что три медицинских вертолета вылетели на место ДТП на западе Москвы, где автобус въехал в подземный переход. По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.

"Несколько вертолетов вылетело к месту аварии. Сейчас один вертолёт завис прямо перед нашим домом (Славянский бульвар, 9). Шум от вертолетов очень громкий", — рассказал РИА Новости местный житель Вячеслав Цыпин.

Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии произошедшего: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства. Водитель автобуса задержан, сообщал источник.