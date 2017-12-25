В Сочи начали проверку после массовой драки с наездом Gelandewagen на людей

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Драка с участием семи человек произошла в ночное время на перекрестке в Сочи, в результате двое доставлены в медицинское учреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором черный внедорожник Mercedes Gelandewagen сбивает на перекрестке человека, после чего между потерпевшим, водителем, пассажирами машины и находящимися поблизости людьми возникает массовая драка. Судя по описанию к видео, инцидент произошел в Сочи на улице Воровского в ночь с 21 на 22 декабря. Как пишет автор, конфликт возник в местном магазине между компанией автора с друзьями и группой молодых людей, проезжающих мимо на внедорожнике. От словесной перепалки в помещении ссора переросла в драку на улице. Позже водитель машины сбил оппонента, после чего пострадавший попал в больницу.

"В дежурную часть УВД по городу Сочи около двух часов ночи с 21 на 22 декабря поступило сообщение о нарушении общественного порядка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, на пересечении улиц Воровского и Либкнехта случился конфликт, в ходе которого произошла драка с участием семи человек. В результате драки два человека доставлены в медицинское учреждение", — заявили в региональном управлении.

Как сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения администрации города, "два человека по итогам этой драки поступили в городскую больницу Сочи №4 в ночь с 21 на 22 декабря". "Одного осмотрели и отпустили домой. Второй находится в больнице в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает", — добавили в управлении.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции продолжают проверку, добавили в пресс-службе.