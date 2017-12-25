Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход.

"Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", — написал Собянин в Twitter.

Ранее сообщалось, что автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что полиция задержала водителя автобуса.