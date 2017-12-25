На место ДТП на западе Москвы вылетели три вертолета

ДТП с автобусом на Можайском шоссе (49)

Вертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

Вертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Три медицинских вертолета вылетели на место ДТП на западе Москвы, где автобус съехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар", сообщила РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.

"На место ДТП вылетели три вертолета BK-117", — сказал собеседник агентства.

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.